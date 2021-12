Sanremo. Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte a Sanremo per liberare una donna anziana chiusa in casa, in via Zeffiro Massa.

Allertati dalla vicina di casa intorno alle 5 del mattino, i Vigili hanno aperto la porta dell’abitazione dove l’anziana era caduta e non riusiva a rialzarsi. E’ stato quindi richiesto l’intervento del 118 che ha preso in carico la donna.