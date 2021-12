Sanremo, una classe del Cassini al freddo. Studenti in aula con le coperte - Riviera24

Sanremo. Fa freddo in una classe della sede centrale dell’istituto Cassini. E’ la prima, sezione “S”, del liceo linguistico composta da 23 studenti che, recentemente, viene sistematicamente divisa in due gruppi per motivi disciplinari, ovvero per qualche elemento troppo irrequieto che disturba il normale svolgimento delle lezioni. Per questo motivo una parte degli alunni rimane nell’aula originale al primo piano e l’altra viene fatta spostare nell’aula di informatica, dove segue le lezioni in dad.

Proprio in quest’ultima stanza il riscaldamento, rappresentato da un piccolo calorifero, sarebbe insufficiente, facendo normalmente registrare temperature (come da foto) al di sotto del limite minimo di 18 gradi celsius stabilito per legge. Quasi tutti gli studenti sono costretti ad indossare il giubbotto anche in classe ed i più freddolosi, con la colonnina di mercurio che a volte si ferma ai 12°, si sono dotati anche di coperte.