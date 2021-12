Sanremo, ultimo giorno di lavoro per l'educatrice sanitaria Bruna Conio - Riviera24

Sanremo. Ultimo giorno di lavoro per Bruna Conio, educatrice sanitaria che ha dedicato la sua vita professionale lavorando nel sociale.

Bruna, moglie del pittore e scrittore di Taggia Antonio Nepita e madre della ricercatrice scientifica Irene, ha iniziato la sua carriera nei primi anni Ottanta presso il centro per disabili Giovanna D’Arco a Sanremo. Nel 1991 ha iniziato a lavorare al Sert, come dipendente Asl, restandovi fino ad oggi, ultimo giorno prima della meritata pensione.

«Ha sempre lavorato con dedizione senza mai risparmiarsi per aiutare i ragazzi in difficoltà – dicono i suoi colleghi -. Sicuramente sentiremo tutti la sua mancanza al lavoro. Bruna è una persona speciale, dal cuore grande, disponibile, affettuosa e sincera».