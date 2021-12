Sanremo, tre dipendenti comunali positivi al Covid: resta chiuso Ufficio dei Servizi Demografici - Riviera24

Sanremo. Sono tre i dipendenti comunali dell’ufficio dei Servizi Demografici del Comune di Sanremo risultati positivi al Covid-19 sui 23 sottoposti a tampone molecolare. Al momento l’ufficio resta chiuso al pubblico in attesa di sanificare l’ambiente e conoscere il numero di altri eventuali dipendenti positivi al Covid.

Nel frattempo, in provincia di Imperia, il numero di positivi in quarantena e di sorveglianze attive è in costante crescita: un dato che preoccupa soprattutto nell’ambiente scolastico, dove sono oltre duecentocinquanta le classi in quarantena.