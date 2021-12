Sanremo, tamponi drive through: il centro si sposta a Bussana e sparisce il traffico

Sanremo. Un centinaio di persone sono state sottoposte a tampone in circa un’ora, senza disagi per il traffico né problemi di altra natura: lo spostamento a Bussana di Sanremo del centro drive through per i tamponi, prima collocato al PalaFiori, in pieno centro, ha ottimizzato il servizio offerto dall’Asl1 Imperiese.

Oltre al personale sanitario, impegnato nell’effettuazione del test, a dirigere il traffico è presente la polizia locale di Sanremo.

Nei giorni scorsi, data la recrudescenza dei casi di Covid-19 e il conseguente aumento dei cittadini da sottoporre a tampone molecolare, la viabilità nel centro cittadino matuziano era stata fortemente compromessa: troppi gli automobilisti in coda in via Garibaldi in orari, come la prima mattina, in cui le strade sono già affollate da studenti e lavoratori.