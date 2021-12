Sanremo, sopralluogo dei tecnici sulla frana di Bussana Mare

Sanremo. Nelle prime ore della mattina, sopralluogo dei tecnici del Comune, Rivieracqua, Amaie e ditta incaricata sul cedimento franoso che ha interessato ieri sera, intorno alle 21, via al Mare, nella frazione di Bussana.

Stando ai primi rilievi all’opera dei tecnici sembrerebbe che il tratto interessato dal cedimento, che nella notte si è aggravato, interessi solo una porzione della carreggiata lato mare. Il cedimento sarebbe stato provocato dall’ammaloramento della struttura che risale nel tempo e non, come si era ipotizzato in un primo momento, a un lavoro di erosione ad opera del mare. Coinvolti nell’evento franoso anche le tubazioni dei sotto servizi, luce, gas e acqua, che richiederanno l’intervento specifico per il loro ripristino.

L’ufficio tecnico del Comune, guidato da Danilo Burastero, ha immediatamente attivato la somma urgenza: i lavori, presumibilmente, dureranno 60 giorni per un importo di circa 200mila euro. «Dovremmo realizzare un intervento di rifacimento del fronte a mare della strada – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – attraverso un muro di contenimento di circa 30 metri, previo un’attività di drenaggio delle acque a monte. Nell’immediatezza il primo problema è la messa in sicurezza dell’area, attraverso la realizzazione di una diga che impedisca il flusso delle acque sull’area oggetto della frana. Proprio al fine di garantire il transito nell’area il più presto possibile, è obiettivo dell’Amministrazione procedere nell’immediatezza alle valutazioni tecniche e, quindi, iniziare tempestivamente i lavori di ripristino della sede stradale e del muro a valle. Poiché Via al Mare è un’arteria di collegamento importante, chiederemo ai tecnici e all’impresa se sarà possibile, una volta messa in sicurezza l’area, garantire l’utilizzo anche parziale della sede stradale attraverso un senso unico di marcia, proprio per cercare di venire incontro alle esigenze dei residenti e delle attività commerciali». I tecnici comunali, quelli esterni e l’impresa continueranno ad effettuare sopralluoghi per tutta la giornata.

La strada rimane chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e per accedere al lungomare di Bussana occorre attraversare Arma di Taggia e tornare indietro, in direzione Ponente.

In zona, già da alcuni giorni, era stato installato ad opera dell’Asl1, nell’ex parcheggio di Area24 oggi gestito da Amaie Energia, il centro tamponi drive through, che è attualmente funzionante.