Sanremo, servizi demografici chiusi al pubblico fino al 7 dicembre - Riviera24

Sanremo. Sino al 7 dicembre (compreso) i Servizi Demografici resteranno chiusi al pubblico per la necessità di sanificare e svolgere accertamenti per la prevenzione anti Covid-19 come da indicazioni Asl.

Sarà garantito il servizio essenziale relativo esclusivamente alle operazioni di polizia mortuaria.

«L’amministrazione comunale si scusa per il disagio che tale chiusura inevitabilmente comporterà e ricorda che sono disponibili i servizi on line sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it).

In riferimento alle prenotazioni per le carte d’identità, gli uffici stanno contattando gli utenti per spostare l’appuntamento e riprogrammarlo nel più breve tempo possibile».