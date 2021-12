Sanremo, scooter travolge anziano: è grave - Riviera24

Sanremo. Incidente stradale questa mattina all’inizio di corso Inglesi. Un anziano è stato investito da uno scooterista.

Da una prima ricostruzione del sinistro sembrerebbe che il 17enne a bordo dello scooter, mentre stava scendendo da via corso Inglesi, abbia travolto il pedone che stava attraversando la strada all’altezza del numero civico 609 fuori dalle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Verde Sanremo e una della Croce Rossa Sanremo per soccorrere i feriti. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Grifo per trasportare l’anziano ferito gravemente a causa dell’impatto.