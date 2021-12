Sanremo Rugby protagonista al raggruppamento di Imperia

Sanremo. Ancora un weekend da protagonisti per i ragazzi delle selezioni giovanili biancazzurre. Al campo “Pino Valle” di Imperia gli under 13 del Sanremo Rugby si sono comportati egregiamente nel raggruppamento che li ha visti confrontarsi con i pari età di prestigiose società come: Imperia, Reds, Province dell’Ovest, Superga Genova e Amatori Genova. Prestazioni di livello anche per i più piccoli, gli Under 7-9-11, che hanno disputato i loro match contro Imperia, Reds e Province dell’Ovest.

Grande la soddisfazione per lo staff tecnico del Sanremo Rugby, come traspare dalle parole di Giacomo Battistotti, allenatore della selezioni Under 11: «È stata una bella giornata di sport e condivisione sia da parte nostra che per le altre società presenti. Imperia ha organizzato un bell’evento e non posso nascondere la soddisfazione per il comportamento dei ragazzi che hanno dimostrato in campo il loro valore, sempre rispettosi dei compagni e degli avversari».

«Stanno reagendo bene sul campo in un periodo non facile per la situazione pandemica, hanno voglia di giocare e ogni occasione è buona – aggiunge Battistotti – contando la costante incertezza, l’anno è andato bene specie dal punto di vista sportivo, i nostri atleti si sono sempre comportati bene nei vari raggruppamenti. Speriamo che nel 2022 si possa giocare sempre di più».