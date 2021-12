Sanremo, riuscita la manifestazione “L’amore cieco”: i ringraziamenti

Sanremo. Domenica 28 novembre a Pian di Nave intorno alla Panchina Rossa, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Gruppo Insieme in panchina ha dato vita alla manifestazione artistico-culturale L’amore cieco. Hanno partecipato artisti locali e professionisti, tutti insieme con la ferma intenzione di dire basta alla violenza e a sostenere le attività del Centro Antiviolenza I.S.V. di Sanremo, Imperia e Ventimiglia.

«Personalmente ringrazio la dottoressa Noemi Angelini, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV, e l’avvocato Agata Armanetti, collaboratrice del Centro, mie valide coordinatrici e di grande supporto, l’artista Marta Laveneziana per i preziosi consigli e il quadro suo che ha gentilmente donato al Centro. Ringrazio inoltre il Comune di Sanremo nella persona del vicesindaco Costanza Pireri, sempre presente e partecipe alle tematiche sociali e al problema della violenza di genere, la nuova consigliera delle pari opportunità di Imperia, Paula Adriano che ci ha onorati della sua presenza con il suo intervento, l’avvocato Ersilia Ferrante che ci ha parlato delle Donne del Mondo in Italia che lei segue da anni, Andrea Piccone della ditta Italnolo di Valle Armea che gentilmente ci ha noleggiato gratuitamente il generatore di corrente con cui abbiamo alimentato amplificatori e microfoni, Danilo Caddeo che si è cortesemente offerto per il trasporto e l’installazione del generatore, Christian Gullone per averci imprestato cassa e microfono, Fabrizio Ozenda e Monica Giordano per i servizi fotografici volontari, Valter Restaneo per le sue riprese, la pittrice Monica di Rocco che durante la manifestazione ha dipinto un quadro che poi ha lasciato in dono al Centro, il floricoltore Antonio Marchese che ci ha portato la sua rosa fabbricata appositamente per questa ricorrenza, e poi tutti gli artisti che con entusiasmo e determinazione, con me hanno cantato, recitato, narrato, gridato “No alla violenza sulla donna!”: Alessandro Cabrera, il gruppo Lou Reenato, Edy Santamaria, Valentina Di Donna, il gruppo donne di PENELOPE, Mirella Fazzolari. Un caloroso grazie di cuore a tutti quanti per l’impegno e la disponibilità. Insieme, dal nulla, abbiamo dimostrato che si può fare! A Sanremo succede anche questo! Perché Sanremo è Sanremo!» – dice Maria Ghizzardi.