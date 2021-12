Sanremo, realizzato scivolo in via Roma per l'attraversamento delle persone in carrozzina: i ringraziamenti del consigliere Lombardi (FdI) - Riviera24

Sanremo. «Sono felice che anche a seguito di mie segnalazioni il presidente del Comitato Peba Mirco Soleri, il comitato, l’assessore competente, il dirigente del settore abbiano preso in considerazione la mia richiesta ed abbiano proceduto a stanziare i fondi al fine rendere fruibili per tutti anche questo tratto di strada di Sanremo, di via Roma».

Lo ha dichiarato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi a seguito della realizzazione di uno scivolo in via Roma che renderà così fruibile l’attraversamento pedonale anche alle persone in carrozzina . «Ringrazio l’architetto Ricci per aver seguito direttamente questa problematica. Questo scivolo era necessario in quanto obbligava turisti e cittadini muniti di carrozzina a dover transitare sulla carreggiata stradale».