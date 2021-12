Sanremo inizierà a dipingersi di luci e colori per le festività natalizie domenica 5 dicembre con l’accensione dell’albero di luci in piazza Colombo e delle luminarie della città: via Matteotti, in particolare, svelerà un lato inedito grazie ad un’illuminazione ad effetto che le permetterà di cambiare volto. E sarà la musica ad accompagnare all’evento che, di fatto, dà il via a “Racconti di luce”, il progetto proposto dall’assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi in collaborazione con le associazioni di categoria: dalle 16.30, esibizione dell’Orchestra Note Libere; a seguire, spazio ai bimbi del coro Sanremo Musica 2000 per arrivare al momento dell’accensione dell’albero di luci e delle luminarie da parte proprio di due bambini del coro. In conclusione, canti natalizi sempre a cura del coro Sanremo Musica 2000

Il pomeriggio, condotto da Maurilio Giordana, verrà allietato da un misterioso personaggio interpretato da Salvatore Stella e dalla presenza di Babbo Natale e il suo Elfo. Previsti anche effetti speciali tipicamente natalizi.

«Desidero ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo momento – dichiara l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – ovvero Note Libere della professoressa Cristina Orvieto, il coro di Sanremo Musica 2000 della professoressa Erica Martini, Babbo Natale e il suo elfo, il mago Salvatore Stella e Maurilio Giordana per la preziosa collaborazione, nonché la ditta Calvini».