Sanremo, presentazione del libro di Licia Pinelli: “Una storia quasi soltanto mia”

Sanremo. Sabato 18 dicembre alle 16 alla Federazione Operaia, in via Corradi a Sanremo, si terrà la presentazione del libro di Licia Pinelli: “Una storia quasi soltanto mia”, Feltrinelli Editore.

Sarà presente la figlia Silvia Pinelli. Nel corso dell’evento sarà proiettato il film “Pino vita accidentale di un anarchico”.

«Per motivi sanitari la sala della Federazione Operaia può ospitare solo 50 persone alla volta. Quindi abbiamo pensato che sarebbe opportuno prenotarsi per evitare di rimanere fuori dalla sala. Chi vuole partecipare all’evento si iscriva sulla pagina Facebook per la propria adesione lasciando il proprio numero di telefono per eventuali aggiornamenti oppure telefonare al n. 3355908849» – dicono gli organizzatori.