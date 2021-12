Sanremo, «Poche corse e affollate»: gruppo di mamme chiede maggiori servizi - Riviera24

Sanremo. Poche corse, affollate e senza controlli. A segnalarlo è un gruppo di mamme con figli che frequentano, raggiungendoli da altri Comuni, gli istituti di scuola superiore a Sanremo.

«Purtroppo siamo tutti a conoscenza dei gravi problemi che affliggono la Riviera Trasporti, ma ahimè, poco o nulla si parla di quali e quanti problemi causa questa situazione agli utenti – dichiarano i genitori-. Oltre a non essere garantite tutte le corse del mattino presto, una su tre mediamente, c è pure un affollamento inimmaginabile e indisciplinato, in quanto alcuni soggetti sono privi di mascherina e, come ben sappiamo, assolutamente fuori regola. Ad aggravare tutto questo c è anche il fatto che non vengono eseguiti controlli né da parte dell’azienda né dalle forze dell’ordine».

Continuano le mamme: «A fronte di questo ci tengo a dire che da parte nostra già più volte abbiamo contattato suddetta azienda per chiedere maggior disponibilità ma ci è stato risposto che non ne hanno materialmente la facoltà in quanto mancano i mezzi, dato che la questione si trascina da tempo è lecito domandare se non sia possibile chiedere degli aiuti da parte della regione o dallo stato, non ci pare sia una questione da tralasciare tenendo conto che oltre alla disciplina scolastica ne va anche della salute, in un periodo di pandemia! Ci teniamo a precisare che non tutte le dirigenze scolastiche siano disponibili a dare la possibilità di entrare in orario diverso da quello stabilito o a permettere agli studenti di uscire qualche minuto prima perché andrebbe a disturbare il normale svolgimento delle lezioni, per poter usufruire di mezzi pubblici meno affollati».