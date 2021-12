Sanremo, perde la madre per il covid e rimane solo a 15 anni. Scatta la raccolta fondi

Sanremo. Scatta la raccolta fondi per aiutare un minorenne in difficoltà. Si tratta di Giovanni (nome di fantasia ndr) che nei giorni scorsi ha perso la madre, appena 53enne, morta all’ospedale Borea per covid. Non era vaccinata.

La situazione familiare del ragazzo è complicata . Una sua insegnante delle medie, Stefania Gallo del plesso di via Volta, si è così attivata per raccogliere denaro da destinare al giovane sventurato. Lindirizzo di posta elettronica della professoressa in questione è stefi,gallo@libero.it . Parallelamente si stanno attivando anche altre iniziative solidali nei confronti di Giovanni.