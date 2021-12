Sanremo. Parcheggio creativo in via Roma, all’incrocio con corso Mombello, a Sanremo, dove un’auto, Audio station wagon, è stata lasciata in sosta nel passaggio pedonale creato tra la strada e il cantiere per la ristrutturazione di una palazzina.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale: per l’automobilista indisciplinato si preannuncia una multa saluta.