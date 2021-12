Sanremo, open day alla scuola dell'infanzia Maria Goretti - Riviera24

Sanremo. Giovedì 9 dicembre, alle 17, la scuola dell’infanzia Maria Goretti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente aspetta tutti i genitori dei bambini dai 3 ai 5 anni, soprattutto i nati nel 2019 o entro il 30 aprile 2020, che possono iscriversi al primo anno, per far conoscere la bella scuola dell’infanzia.

La Maria Goretti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, si trova lontana dal traffico, nel quartiere Baragallo, in via Margotti 37, a Sanremo. E’ ampia e spaziosa, dotata di un giardino attrezzato, con la pavimentazione antitrauma, e di un orto didattico all’avanguardia. La cucina opera in loco, e, oltre a tre aule luminose e organizzate, si può usufruire di un refettorio di recente costruzione. Sono presenti, inoltre, un ampio salone ed uno spazio multifunzionale, adattabile ad ogni necessità. La scuola è dotata di materiale multimediale: apine robot per le attività di coding ad uso individuale, computer e tablet per ogni sezione ed una Lim.

Giovedì 9 dicembre sarà offerta, a tutti i possessori di Green Pass, la possibilità di visitarla, osservando gli spazi, l’organizzazione delle attività didattiche e lo stile educativo di persona. La scuola rimarrà aperta per le visite dalle 17 alle 18. Per chi non avesse il Green Pass o preferisse una visita di tipo virtuale, vi è anche la possibilità di un collegamento in videoconferenza giovedì 9 dicembre, sempre alle 17. Basterà cliccare sul seguente link: https://meet.google.com/zdg-xxuv-zjs

«Vi aspettiamo numerosi e desiderosi di intraprendere un bel cammino insieme!» – dicono le insegnanti della scuola dell’infanzia Maria Goretti.