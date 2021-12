Sanremo. Riparte da una nucleo di 56 attività imprenditoriali tra le più importanti della Città dei Fiori, dopo la pausa dettata dell’emergenza Covid, la rete d’impresa Sanremo On, guidata dal ristoratore Roberto Berio. La presentazione delle nuove linee guida dell’associazione si è tenuta questa mattina al teatro Ariston.

«Abbiamo deciso di ripartire a seguito di un sondaggio condotto tra i nostri aderenti che hanno risposto con grande entusiasmo, – ha esordito Berio. Sanremo On rappresenta una rete di imprese che ha sempre investito sulla città e sulla sua promozione, alimentando un’economia reale del valore di 50 milioni di euro che offre 400 posti di lavoro».

Continua Berio: «Siamo pronti a divenire interlocutori privilegiati del Comune, a partire dal Tavolo del turismo che oggi non ci vede tra i soggetti coinvolti. Nei giorni scorsi abbiamo scritto al sindaco Biancheri che è nostra intenzione voler partecipare a tutti i tavoli che riguardino il commercio, chiedendogli contestualmente un maggior impegno su arredo urbano e pulizia della città. Secondo noi due punti che richiedono maggiori finanziamenti. Per bilanciare i danni arrecati da The Mall, speriamo di vedere partire il restyling del Porto Vecchio a breve, e nuove prospettive per l’ex stazione ferroviaria, abbandonata da 20 anni».

Capitolo The Mall. «Eravamo partiti come realtà imprenditoriale sostenendo che The Mall non avrebbe portato grandi cose. Oggi possiamo dire con certezza che, oltre a non aver portato praticamente niente a Sanremo, l’outlet del lusso ha sottratto parte dei flussi dei francesi che prima si rivolgevano ai negozi del centro. Su The Mall crediamo vada riaperta una riflessione. Registriamo che le cose che avevamo detto sette anni fa, asseverate da uno studio dell’università La Sapienza di Roma, si sono puntualmente avverate. Ne è prova che i due alberghi a cinque stelle di Sanremo continuano a tenere chiuso durante le feste di Natale, segno che di flussi nuovi non ne sono arrivati».

Feste e Festival. «Molto bello questo progetto di luminarie e luci per le feste di Natale presentato dal Comune (vedi correlato). Anche noi avevamo proposto un progetto simile ma allargato al territorio e alla vicina Francia, per arrivare a fare qualcosa di livello nazionale. Speriamo che il Natale sia buono, anche se al momento le prenotazioni alberghiere non sono clamorose. Speriamo soprattutto nel Festival che non sia come quello dell’anno scorso ma che sia un Festival vero».

A margine della conferenza stampa, il presidente Berio ha presentato il nuovo coordinatore gestionale Agata Trezza, amministratrice di Around Events e new entry della rete d’impresa.

(Gli iscritti di Sanremo On per categoria)