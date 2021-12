Sanremo. New entry di fine anno in Sanremo On. A fare il suo ingresso nella rete d’imprese è la storica associazione sportiva Canottieri Sanremo. Per suggellare l’adesione, formalizzata nei giorni scorsi, il presidente di Sanremo On Roberto Berio ha intervistato il suo omologo della Canottieri, il manager Sergio Tommasini (vedi video).

«Abbiamo deciso di aderire a Sanremo On con entusiasmo , – spiega Tommasini -. Sport e turismo è un binomio importante. Come associazione con atleti di livello internazionale pensiamo di poter dare un contributo alla nuova sfida del prossimo restyling del porto vecchio. Mi unisco alla richiesta fatta da Sanremo On al sindaco Biancheri, affinché l’amministrazione comunale allarghi il confronto stabile che ha instaurato con le realtà produttive cittadine anche alla nostra rete d’imprese».