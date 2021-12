Sanremo, murales in ricordo di “Bofy”: i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale

Sanremo. L’amministrazione comunale ringrazia i compagni di classe di Valerio Bonfante – il giovane di Coldirodi prematuramente scomparso – e il gruppo nato dal Tavolo Giovani, “Focus Sanremo”, per aver realizzato il murales in ricordo di Valerio, per tutti “Bofy”.

L’amministrazione ha accolto con favore la proposta di creare un murales commemorativo, fornendo adeguato supporto dal punto di vista tecnico e burocratico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: «un bellissimo lavoro che, abbellendo una struttura della nostra città, diventa segno tangibile di vicinanza a Valerio e alla sua famiglia».