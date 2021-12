Sanremo, morto per covid a 48 anni. Non era vaccinato - Riviera24

Sanremo. In tanti nella Città dei Fiori sono rimasti e rimarranno attoniti per una grave perdita. E’ morto per le conseguenze del covid 19, a soli 48 anni, Massimiliano “Max” Pace. Dal fisico possente, esperto apneista, non era vaccinato ed era dichiaratamente contrario alla politica sanitaria italiana nei confronti del coronavirus.

Era ricoverato all’ospedale Borea da alcuni giorni e da martedì scorso nel reparto di terapia intensiva, intubato in coma farmacologico con un polmone oramai collassato. Stamane un ulteriore peggioramento ha fatto si che il suo cuore smettesse di battere.

Aveva uno stabilimento balneare – la “Caletta del bagnino” – e chiunque lo conoscesse ne apprezzava il carattere schietto, sincero e simpatico anche quando provocatorio e fuori dagli schemi. Lo piangono in molti ed a conoscenti e familiari vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di Riviera24.