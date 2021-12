Sanremo, lunedì presidio di solidarietà di Amnesty per Patrick Zaki

Sanremo. Lunedì 6 dicembre alle 19 in via Escoffier, angolo via Matteotti, è in programma un presidio, organizzato dal gruppo sanremese di Amnesty International Italia Circoscrizione Liguria, per esprimere solidarietà e preoccupazione per la sorte di Patrick Zaki.

L’evento è organizzato in occasione della prossima udienza del processo allo studente egiziano Patrick Zaki, studente all’Università di Bologna. Nel corso dell’ultima udienza del 28 settembre, durata solo pochi minuti, la corte aveva disposto il rinvio al 7 dicembre 2021. Il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, ha commentato il fatto definendolo «Un rinvio abnormemente lungo che sa di punizione».