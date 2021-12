Sanremo, l’ex conduttore televisivo Fabrizio Gatta ordinato sacerdote

Sanremo. E’ stato ordinato sacerdote, questa mattina nella concattedrale di San Siro, Fabrizio Gatta, 57 anni ex conduttore televisivo sulle reti Rai. Tra i programmi che lo ricordano ci sono Linea Verde e Linea Blu.

La cerimonia è stata officiata dal vescovo diocesano, monsignor Antonio Suetta che così ha commentato «Il percorso vocazionale di don Fabrizio è, per qualche aspetto, simile a quello di Sant’Ambrogio (battezzato e consacrato Vescovo di Milano il 7 dicembre del 374 ndr) che, dopo una soddisfacente carriera professionale, per singolare e curiosa disposizione della divina volontà, ancora catecumeno, è stato chiamato alla cattedra episcopale di Milano».

Insieme a Gatta è stato ordinato un altro sacerdote, don Vincenzo. Dopo essersi laureato in filosofia ed in teologia, don Fabrizio era stato ordinato diacono il 3 ottobre scorso ed ha poi praticato il tirocinio pastorale nella concattedrale di San Siro,. «Porto tutti i miei colleghi nella mia preghiera», aveva detto, per poi ricordare «Fabrizio Frizzi, che ha scavato nel mio cuore, come persona per bene, il quale ha dimostrato che si può entrare in televisione in punta di piedi e col sorriso e il rispetto che contraddistinguono ogni cristiano».