Sanremo. Eccole le Ladies, il nuovo team femminile di calcio a 11 della Città dei Fiori. La presentazione della squadra, fondata nei mesi scorsi dal presidente Simone Ricci, è avvenuta questa sera, sulla terrazza della Club House della Canottieri. Un aperitivo di Natale patrocinato dal main sponsor Airone Seafood, società attiva nel campo delle conserve ittiche, amministrata dal manager sanremese e presidente della Canottieri Sergio Tommasini.

«Siamo una squadra nuova, giovane, che sta imparando a giocare insieme, – racconta ai giornalisti il capitano Giulia Mantegazza -. La prima di campionato l’abbiamo vinta: un ottimo inizio per traguardare l’obiettivo di salire di categoria già l’anno prossimo». «E’ molto bello vedere nascere una società che lavora partendo da uno standard professionale, in un ambiente che forse fino ad oggi è stato preso poco in considerazione , – aggiunge l’assessore allo Sport del Comune Giuseppe Faraldi -. L’amministrazione comunale non può che essere contenta di vedere i colori della città essere portati in giro per la Liguria e non solo da una nuova società di calcio femminile che riporta alla memoria la storica Matuziana».

«Il nostro è un progetto importante, iniziato solo tre mesi fa, – prosegue il presidente Simone Ricci -. L’obiettivo più ambizioso è di raggiungere la Serie A di calcio femminile a 11 in soli cinque anni. Abbiamo quattro serie davanti a noi da scalare ma, visto il grande interesse che stiamo suscitando, pensiamo di poter riuscire nell’impresa. Con noi ci sono grandi sponsor e l’amministrazione comunale che hanno deciso di aderire a questo progetto di inclusione capace di dimostrare che le ragazze possono essere protagoniste anche nel mondo del calcio».

«Oggi uniamo due città, Reggio Emilia e Sanremo, – spiega il manager Sergio Tommasini, presidente della Canottieri Sanremo e Ceo di Airone Seafood -. Come Airone sosteniamo diversi progetti sportivi, trai quali quello dell’atleta di paracanoa Amanda Embriaco, la Reggiana Calcio, attiva nel mondo dello sport per disabili e l’Atletica Reggio. Mi faceva piacere aggiungere all’impegno di Airone per lo sport questa nuova realtà promossa dall’amico Simone Ricci. Penso che il calcio femminile abbia un futuro. Noi vogliamo contribuire a scriverlo».

«Sono qui a sostegno delle donne che sono le protagoniste di questa nuova esperienza, – commenta l’assessore alla Cultura Silvana Ormea. Ne approfitto per ricordare che il 15 di gennaio ci sarà il primo open day per le ragazze dagli 8 ai 16 anni. Vi aspettiamo in tante». «La Permare ha preferito fare un passo indietro e lasciare spazio a “STEAMiamoci” che incoraggia le ragazze ad impegnarsi nelle attività sportive come il calcio e nello studio. Siamo qui per incoraggiare il processo di equiparazione che è in atto in tutti i campi», – conclude la presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio.

Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.