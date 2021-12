Sanremo, la Guardia Costiera celebra la patrona della Marina Militare Santa Barbara - Riviera24

Sanremo. Nella mattinata di oggi, alla presenza delle massime autorità civili e militari locali, dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e delle rappresentanze delle associazioni d’Arma, si è svolta la tradizionale celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara, santa protettrice della Marina Militare.

La funzione religiosa, officiata da S.E. Reverendissima Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della diocesi di Ventimiglia – Sanremo, si è svolta, in ottemperanza alle vigenti disposizioni correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso la Basilica Concattedrale di San Siro in Sanremo.

Gli invitati si sono poi recati presso il monumento A.N.M.I. situato in piazzale Vesco del Porto Vecchio di Sanremo, per deporre una corona in ricordo in ricordo dei tanti marinai periti durante le guerre.

Nell’occasione, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, Tenente di Vascello Carmela D’Abronzo, ha tenuto una breve allocuzione, ove ha avuto modo di rivolgere n sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti per la partecipazione alla ricorrenza di Santa Barbara e soprattutto ringraziare il personale militare dipendente che con abnegazione e spirito di sacrificio opera a salvaguardia delle vita umana ed a tutela del territorio del Circondario Marittimo di Sanremo.