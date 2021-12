Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti stamani in corso Mazzini per spegnere un incendio di sterpaglie che, stando alle prime informazioni, sarebbe divampato da un fuoco di pulitura per cause accidentali.

Se la ricostruzione dovesse essere confermata, il proprietario del terreno rischia una segnalazione all’autorità giudiziaria.