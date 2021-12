Sanremo, il consiglio comunale bipartisan contro i privati in Rivieracqua

Sanremo . Il consiglio comunale, con una presa di posizione bipartisan, dice “no” all’ingresso di privati in Rivieracqua. Secondo quanto fanno sapere dalla conferenza dei capigruppo «Alla luce delle recenti pronunce del Tribunale di Imperia attinenti alla sorte dei soggetti coinvolti nella gestione della transizione verso un servizio idrico integrato con tariffa d’ambito unica, di modo da assicurare un servizio efficiente e una rete rinnovata e adeguata, evidenzia come, rispetto allo scenario pregresso, non sia emersa la indispensabilità dell’ingresso di un socio privato per l’apporto di nuovi capitali alla società Rivieracqua».

Prosegue la nota stampa «Una tale eventualità comporta un aumento dei costi per l’utenza, per la giusta remunerazione del capitale privato, oltre che la possibile perdita per il territorio dell’indotto collegato alla gestione e alla manutenzione della rete. La Conferenza dei Capigruppo invita quindi sia i Comuni, in sede di conferenza dei sindaci, che i soci, in sede di assemblea, a valutare con attenzione se proseguire lungo la via tracciata in precedenza, per la ricerca di un socio privato, piuttosto che privilegiare diverse scelte alternative mantenendo in mano esclusivamente pubblica la proprietà della società Rivieracqua. Viceversa si potrebbero profilare depauperamenti non adeguatamente motivati del patrimonio pubblico, a favore del profitto privato, con le ricadute che ne conseguono sia sul costo per l’utenza che sull’economia del territorio».