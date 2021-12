Sanremo, il 27 dicembre torna Scambi: il festival di Laboratori paneuretici - Riviera24

Sanremo. Scambi torna il 27 dicembre! Le piattaforme social di Scambi, il festival di laboratori paneuretici, sono di nuovo attive. In questi mesi di duro lavoro lo staff di Scambi si è ristrutturato con un direttivo tutto nuovo e un gruppo di ragazzi che ora conta più di 40 persone sparse per l’Europa. L’avvento di questo attesissimo ritorno è stato segnato dalla pubblicazione del video riassuntivo di Scambi 2021, che si può trovare sulle pagine Instagram, Facebook e Twitter.

La prima edizione di Scambi si è svolta nel cuore de La Pigna, un quartiere storico di Sanremo, dal 26 al 29 agosto 2021. Il filo rosso di queste giornate è stato il tema dell’Incontro, realizzato attraverso 15 laboratori, che hanno contato ben 40 ospiti e a cui hanno partecipato 500 persone, oltre a 1500 iscritti. Insieme ai laboratori, Scambi ha dato vita anche ai “pinoli” e a numerosi eventi serali. Tra i vari, il protagonista indiscusso è stato Dissolvenze, il concorso di cortometraggi originale di Scambi, che ha ricevuto più di 140 partecipazioni provenienti da 31 paesi in giro per il pianeta. Nel frattempo, il sito di Scambi si sta riempiendo di nuovi contenuti. Nella sezione di “Scambi 2021” sono raccolti tutti i ricordi della scorsa edizione, mentre nel Blog Scambi di Parole , oltre al racconto dei laboratori, gli orizzonti si stanno ampliando verso lande inesplorate, ma profondamente legate alla filosofia di Scambi, il cui pilastro portante è la volontà di costruire una nuova visione di mondo attorno al concetto di inclusività.

In attesa di succulenti novità riguardanti la prossima edizione, è giunta l’ora di un annuncio importante: lo Staff di Scambi indosserà a breve la sua veste natalizia! Il 27 dicembre, Scambi Present(a) sarà nei vicoli de La Pigna per l’intera giornata. I Dickensiani spiriti del Natale sono i protagonisti dell’evento: si cercherà di raccontare l’evoluzione di Scambi attraverso Passato, Presente e Futuro. Alle 15 aprirà le danze una divertente caccia al tesoro, mentre in piazza Santa Brigida saranno disponibili numerose bancarelle, tra cui Da Capo (dove scambiare i propri vestiti), Trucca-bimbi, La Pigna Nel Futuro e Scoprimi (una lotteria al buio), il tutto accompagnato da dolcetti e bevande calde. La serata sarà all’insegna di tante chiacchere sui futuri progetti di Scambi, concludendo, poi, alle 22 con della buona musica.

«Invitiamo tutti a partecipare numerosi per condividere il calore dello stare insieme, nonostante il freddo gelido di dicembre! Ricordiamo, infine, che per essere sempre aggiornati sulle attività di Scambi, è importantissimo iscriversi alla newsletter Scambi Epistolari e seguire le pagine social» – dicono gli organizzatori.