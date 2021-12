Sanremo, i ragazzi del Grafiche Amadeo vincono in trasferta - Riviera24

Sanremo. Bella vittoria in trasferta nella lontana Sarzana per il Grafiche Amadeo maschile nel campionato di Serie C.

I ragazzi allenati da Massimo Ciogli si sono imposti per 3 set a 0 contro Volley Colombiera Project Sarzana. I risultati: 0-3, 23/25 12/25 30/32. I Arbitro: Piazza Tonino, II Arbitro: Shuli Redi. Con questo risultato Gazzera e compagni risalgono a metà classifica.

Intanto per le ragazze di Cesare Chiozzone doppia sconfitta, mercoledì contro il Volley Completo e domenica in casa contro il Volley Finale primo in classifica. Da rilevare comunque l’ottima prova contro il Volley Finale che ha dovuto sudare 7 camicie per avere ragione delle ragazze del Grafiche Amadeo.

Serie C Regionale Femminile – Girone A

Dom 12/12/2021 18.00

Giornata 7, gara 2027

Palestra Villa Citera – Via G. Galilei

Sanremo

Grafiche Amadeo Sanremo – Legendarte Finalmaremola 1-3

23/25 25/22 19/25 23/25 I Arbitro: Melchiorre Ricci Daniele, II Arbitro: Basso Piera.