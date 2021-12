Sanremo, i film in programmazione al cinema Ariston il 31 dicembre - Riviera24

Sanremo. Il 31 dicembre i cinema di Sanremo effettueranno la programmazione dei film con il seguente orario:

Cinema Ritz – “Spiderman no way home” – orario 17.30

Cinema Roof 1 –“7 donne e un mistero” – orario 17.30

Cinema Roof 2 – “La Befana vien di notte 2” – orario 17.15

Cinema Roof 3 – “Sing 2” – orario 17.15

Cinema Roof 4 – “Supereroi” – orario 17.20

Cinema Centrale – “House of Gucci” – orario 17.20

Cinema Tabarin – “West Side Story” – orario 17.00

«Ritorna al cinema e sogna di vivere in un film» – dice l’Ariston.