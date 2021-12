Sanremo, i film in programmazione al cinema Ariston - Riviera24

Sanremo. I film in programmazione al cinema Ariston dal 23 dicembre:

Ritz – dal 23 al 29 dicembre – “Spiderman no way home” – orario 17.30, 21.

Domenica 26 dicembre – orario 15, 18, 21

Prezzo intero € 9,00 – ridotto € 7,00 – martedì cinema prezzo unico € 6,00

Ariston Roof sala 1 – dal 23 al 24 dicembre – “Spiderman no way home” – orario 17, 20.30

Ariston Roof sala 1 – dal 5 al 29 dicembre – “Sette donne e un mistero” – orario 17.30, 19.30, 21.30

Domenica 26 dicembre – orario 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

Ariston Roof sala 2 – dal 23 al 29 dicembre – “Diabolik” – orario 17.40, 21.15

Domenica 26 dicembre – orario 15.15, 17.40, 21.15

Ariston Roof sala 3– dal 23 al 29 dicembre – “Sing 2”- orario 17.15, 19.20

Domenica 26 dicembre – orario 15, 17.15, 19.20

Ariston Roof sala 3– dal 23 al 29 dicembre – “Chi ha incastrato Babbo Natale?” – orario 21.30

Ariston Roof sala 4 – dal 23 al 29 dicembre – “Supereroi”- orario 17.20, 19.30, 21.40

Domenica 26 dicembre – orario 15.10, 17.20, 19.30, 21.40

Cinema Centrale – dal 23 al 28 dicembre – “West side story” – orario 17, 20.30

Cinema Tabarin – dal 23 al 28 dicembre – “House of Gucci”– orario 17.20, 20.45

il 29 dicembre – orario 17.20

Cinema Tabarin il 29 dicembre – “West side story” ore 20.30

intero € 8,00 – ridotto € 6,00–martedì cinema prezzo unico € 5,00

L’acquisto dei biglietti sarà disponibile alla cassa dell’Ariston on line dal sito www.aristonsanremo.com scegliendo possibilmente l’opzione “stampa a casa” e presentandosi all’entrata con il biglietto stampato. Per informazioni andare sul sito www.aristonsanremo.com.