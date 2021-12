Sanremo, Grafiche Amadeo cede al Volley Finale

Sanremo. Nel campionato di serie C maschile il Grafiche Amadeo perde in casa per 3 set a 0.

Apparentemente sembra un risultato netto che evidenzia una superiorità del Volley Finale, invece se si guarda il punteggio si capisce che è stata una gara intensa giocata punto a punto. I ragazzi del Grafiche Amadeo però non sono riusciti a vincere la partita infatti il primo set è terminato 29 – a 31, il secondo 23 a 25 e il terzo 25 a 27. Tutti i set persi ai vantaggi.

Stessa sorte per il volley femminile dove le Grafiche Amadeo hanno perso per 3 set a 1 contro il Volley Albenga giocando in modo altalenante e poco costante.