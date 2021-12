Sanremo, gli auguri del sindaco Biancheri: «Ci aspetta un nuovo anno carico di aspettative, progetti e sfide»

Sanremo. Nell’ultimo giorno del 2021, il primo cittadino Alberto Biancheri fa un bilancio dell’anno che sta giungendo al termine: «Ultime ore di questo 2021 che si avvia a conclusione. Ci sono stati alti e bassi, un po’ come nelle vite di ciascuno di noi. Momenti dell’anno in cui abbiamo dovuto affrontare grandi difficoltà e altri di gioia e belle soddisfazioni. Sicuramente tutti speravamo di ritrovarci in una situazione sanitaria diversa da quella che stiamo vivendo in questa parte finale dell’anno, ma non dobbiamo perdere fiducia, determinazione e unità sociale, che rimangono fondamentali per superare le avversità del momento» – scrive il sindaco Alberto Biancheri sui social.

«Ci aspetta un nuovo anno carico di aspettative, con tanti progetti importanti per la nostra città che prenderanno il via e tante nuove sfide, che accoglieremo con la consueta voglia di lottare con forza sui nostri obiettivi. Vi auguro un 2022 in cui possiate trovare risposta alle vostre ambizioni, alle vostre speranze più vive, ai vostri sogni più belli. Auguri a tutti. Un abbraccio» – dice il primo cittadino in vista del nuovo anno.

(Foto da Facebook di Alberto Biancheri)