Sanremo, frana la strada a Bussana Mare. Traffico deviato ad Arma di Taggia

Sanremo. Frana in di via Al Mare a Bussana. Un cedimento del muro di sostegno della carreggiata si è verificato questa sera, intorno alle 22, nei pressi del civico 71, lato mare. La zona è stata preclusa al traffico dalla polizia municipale.

Nei giorni scorsi il lungomare di Bussana è stato interessato dal traffico intenso provocato dall’allestimento, nei parcheggi ex Area24, del punto prelievi tamponi drive dell’Asl1. Domattina, chi deve recarsi a fare il tampone dovrà passare obbligatoriamente dall’ingresso est di via Al Mare, raggiungendo prima Arma di Taggia e poi tornando indietro in direzione Sanremo.