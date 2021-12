Sanremo, firmacopie dell’antologia benefica Decameron 2020

Sanremo. Domenica 19 dicembre dalle 10 alle 18 gli autori dell’antologia benefica Decameron 2020 ideata dallo scrittore Gianmarco Parodi e dal grafico Leonardo Bellasio in tempo della pandemia saranno presenti in libreria presso Sanremo libri per devolvere le ultime copie a prezzo scontato. Tutto il ricavato, come è nello spirito del progetto, andrà alla Protezione Civile nazionale.

L’idea nasce nel marzo 2020 in tempo di confinamento, ogni autore riunito da Parodi ha scritto un racconto con tema lockdown. Il risultato è un’antologia ricca di esperienze, un documento importante per non dimenticarci che cosa abbiamo attraversato.

Gli autori saranno felici di incontrare i lettori e i donatori che hanno contributo a far raggiungere più di 1500€ di ricavato benefico, sperando di poter devolvere ancora.