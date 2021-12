Sanremo, dal sito del Comune si possono scaricare i certificati anagrafici

Sanremo. Anche dal sito web del Comune di Sanremo, nella voce “Servizi on line”, è possibile collegarsi all’A.N.P.R., ovvero all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dove i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

Per accedere ai servizi è necessario utilizzare una delle seguenti modalità:

– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

– CIE (Carta d’Identità Elettronica)

– CNS (Carta Nazionale dei Servizi).