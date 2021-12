Sanremo, da sogno a realtà: al Cassini arriva il liceo Musicale

Sanremo. Liceo Musicale a Sanremo, da sogno a realtà. E’ stata presentata questa mattina a Villa Magnole, sede distaccata del Cassini, la nuova proposta formativa – voluta dall’assessore regionale alla scuola Ilaria Cavo, sentite tutte le componenti rappresentative della scuola a livello territoriale -, che prenderà concretamente il via con il prossimo anno, a partire da settembre 2022. Cinque anni di studi, come un qualsiasi altro liceo, che culmineranno nel diploma valido per l’accesso all’università. Iscrizioni a partire dal 4 gennaio.

Alla presentazione del progetto formativo erano presenti il sindaco Alberto Biancheri, il preside del liceo Cassini Claudio Valleggi, l’assessore regionale Marco Scajola, l’assessore alla Cultura del Comune Silvana Ormea, il consigliere comunale Paolo Masselli e il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Filippo Biolè.

«La nascita del liceo Musicale di Sanremo va a completare la proposta scolastica in una città che ha una grande vocazione in tal senso. Questo liceo dà atto della storia di un territorio, rimarcando l’unanimità avuta da tutte le componenti territoriali e il sostegno della direzione scolastica regionale», – ha spiegato l’assessore regionale alla scuola Ilaria Cavo.

«Conferma di un lavoro portato avanti con Regione da alcuni anni, oggi annunciamo ufficialmente la nascita di un liceo Musicale nella nostra città. Una notizia che arriva alla vigilia di Sanremo Giovani (in programma stasera al Casinò) e mentre la Rai sta iniziando a parlare di un’accademia permanente legata alla musica. Siamo felici e contenti di questo passaggio. Ora dovremo impegnarci tutti per trovare una sede adeguata a questo liceo, e poi a pensare ad un percorso accademico che faccia ancor di più di Sanremo la città della musica. Una città capace di formare i giovani e offrire lavoro nell’ambito artistico», – ha aggiunto il sindaco Biancheri.

«Alla Regione ha fatto piacere accogliere questa proposta arrivata dal territorio, tanto che le abbiamo voluto dare priorità portando la pratica in approvazione in consiglio regionale in tempi rapidi. Non c’è città che meriti di più di avere un liceo Musicale. Speriamo che possano arrivare ragazzi da tutta la provincia», – ha continuato l’assessore Marco Scajola.

«Un grande ringraziamento al Comune di Sanremo, al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale che in questi anni sono stati molto vicini alla scuola, favorendo un dialogo costante che ha portato, insieme all’impegno di Regione, al risultato raggiunto oggi», – ha chiosato il preside Valleggi.

A battezzare la giornata il concerto della giovane orchestra Note Libere.