Sanremo, concerto natalizio itinerante lungo le strade del Borgo - Riviera24

Sanremo. Martedì 21 dicembre dalle 15 alle 17.30 e dalle 19.30 alle 21.30 don Massimo Crotta, parroco della chiesa dell’Annunciazione del Borgo, la maestra Raffaella F.(organista della parrocchia) alla fisarmonica, la corale S. Cecilia del Borgo e alcuni bimbi e genitori del catechismo, faranno un tour delle strade limitrofe alla parrocchia e porteranno la gioia dei canti della tradizione natalizia, insieme agli auguri e a piccole sorprese. Richiesto a gran voce dalla Comunità del Borgo l’evento che lo scorso anno aveva portato, tramite i canti, la gioia del Natale per le strade.

«Certamente una chiesa “in uscita” come anche Papa Francesco richiede e una chiesa ” aperta a tutti” visto che i canti saranno quelli conosciutissimi e tradizionali. Un bellissimo modo per don Massimo di portare speranza e coraggio soprattutto in questi periodi difficili per tutti. A tal proposito si ringraziano vivamente il Comune di Sanremo e in particolar modo la gentilissima e sempre disponibile signora Pireri e il vice comandante della polizia locale Asconio e le forze dell’ordine. Grazie a tutti per l’appoggio a queste iniziative “sane e di solidarietà”. Affacciatevi ai balconi e ci scambieremo un sorriso e un momento di serenità» – dicono gli organizzatori.

«Nel pomeriggio non mancherà un breve saluto canoro all’esterno del Don Orione ( ringraziamo il direttore don Gianni Castiglioli), per far sì che gli ospiti anziani tramite il suono del canto, anche se distante, comprendano che il pensiero c’è e la speranza unita alla preghiera anche, di vedersi quanto prima possibile in presenza e ovviamente da parte della parrocchia del Borgo auguri di buon Natale!!!!» – concludono.

L’evento garantirà il rispetto di ogni norma di legge dall’obbligo di mascherine alla modifica dell’evento, limitando ai soli pochi adulti, se necessario viste le ordinanze in uscita.