Sanremo, città ostaggio dei tamponi. Trasferimento a Bussana - Riviera24

Sanremo. Ennesima giornata di passione per gli automobilisti che attraversano il centro della Città dei Fiori, ostaggio da più di una settimana delle code provocate dalle vetture che si dirigono al Palafiori per i tamponi drive through. Alle 8 di stamattina, non solo corso Garibaldi, ma anche via Volta, la galleria Francia e piazza Eroi erano intasate dalle macchine.

Per sbloccare la situazione sono stati schierati agenti di polizia locale ad ogni incrocio, partendo da quello di via Volta con via Pallavicino, la quale era stata chiusa al traffico, con ordinanza, e infine riaperta oggi per le emergenze. Una soluzione definitiva al problema dovrebbe arrivare lunedì prossimo, 13 dicembre, quando tutto il centro prelievi dell’Asl1 dovrebbe smobilitare e trasferirsi nel parcheggio ex Area24 di Bussana mare.

Una exit strategy che il sindaco Alberto Biancheri spera di vedere in atto ancor prima di lunedì. In questo senso è intervenuto l’ultimo colloquio, avuto questa mattina, tra il primo cittadino e il direttore generale di Asl1 Silvio Falco. Il dirigente aveva chiesto una settimana di tempo per chiudere il centro del Palafiori e spostarsi in una sede meno centrale, venuta meno l’area dell’ex stazione occupata dal Luna park. Tuttavia, quel che appare evidente è che per gestire le migliaia di utenze coinvolte nel sistema di verifica e tracciamento dei contagi Covid non basterà “delocalizzare” il punto di prelievo. Necessario è anche un potenziamento della struttura nel suo complesso per migliorare il rapporto tamponi/persone.