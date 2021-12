Sanremo. Se c’erano dei capitoli tralasciati nel racconto di luci che caratterizza il periodo festivo della Città dei Fiori, oggi questi non ci sono più. E’ scattato ieri il potenziamento delle luminarie voluto dall’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che ha deciso, in accordo con la giunta comunale, di investire ulteriori 8 mila euro per implementare le luci installate in città.

L’occhio di Faraldi è caduto su piazza Siro Carli (vedi foto), la zona dei baretti del Porto Vecchio e l’area dei giardini Vittorio Emanuele, nelle quali a colmare le ombre ci ha pensato la ditta Calvini predispondendo dei faretti colorati. Intanto prosegue con la pubblicazione di un video, dedicato alle proiezioni luminose del progetto “Racconti di luce”, la campagna promozionale del Comune volta a intercettare i turisti dal nord Italia e dalla vicina Francia. Situazione Covid permettendo.