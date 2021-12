Sanremo. Non tutti i proprietari di cani rispettano la propria bestiola. Ne sa qualcosa un collie che oggi ha passato almeno una mattinata rinchiuso dentro un’auto.

Cane chiuso in macchina

La vettura, targata francese, era parcheggiata in via Helsinore e chi era nella macchina ha pensato bene di lasciarci l’amico a 4 zampe dentro, per andarsi fare un giro al casinò, mercato o centro città che sia, comunque senza il peloso, stupidamente portato in Italia da oltralpe per poi lasciarlo rinchiuso.

Effettivamente l’auto aveva il finestrino lasciato leggermente aperto e, all’arrivo dei vigili del fuoco, la macchina era all’ombra. Il cane abbaiava a chiunque si avvicinasse, sembrava aggressivo tanto da far optare i pompieri a non intervenire. Controlleranno a scadenza oraria che l’auto non venga illuminata dal sole, fatto che metterebbe in pericolo la salute dell’animale.