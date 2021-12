Sanremo, camion in fiamme sull'A10 - Riviera24

Sanremo. Camion in fiamme al chilometro 130 tra Sanremo Ovest e Arma Di Taggia in direzione Italia sull’Autofiori. Il fatto è accaduto intorno alle 7 di mattina provocando la temporanea chiusura del tratto di autostrada in entrambi i sensi di marcia.

A spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco. La situazione si avvia verso il ritorno alla normalità.

Tutti i veicoli, mezzi pesanti compresi, escono momentaneamente attraversando Sanremo. Tutto il personale della Polizia municipale è stato immediatamente dirottato sugli incroci principali partiti gestire il traffico veicolare nell’attesa che il transito autostradale venga riaperto.