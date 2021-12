Sanremo, cambiano le regole di accesso alle palestre comunali

Sanremo. Nuove regole e un piccolo aumento tariffario per le società sportive e le scuole che accedono alle palestre comunali. E’ stato varato nei giorni scorsi dalla giunta Biancheri l’aggiornamento al disciplinare di utilizzo delle palestre di Villa Ormond, Villa Citera, Via Panizzi, del Solaro (presso il Campo Ippico), Baragallo (scuole Dante Alighieri) e impianto sportivo presso il mercato dei fiori.

La novità più rilevante è il leggero (ma non troppo a conti fatti), aumento sulla tariffa applicata dopo la decima ora di utilizzo in poi. Si passa da 3 euro all’ora a partire dall’undicesima ora, a 4. Un aumento che il Comune ha già applicato a partire da settembre su indicazione della società che si occupa di consulenza finanziaria per Palazzo Bellevue: la ditta Axel di Genova. Rimane invariata la tariffa delle prime dieci ore mensili che è di 7 euro l’ora.

Inoltre, per agevolare la riscossione dei canoni, il Comune ha suddiviso in due fasce stagionali i termini entro cui le associazioni sportive devono corrispondere il pagamento: la prima scadenza è il 31 gennaio mentre la seconda il 31 di luglio. Altra novità introdotta nel disciplinare di utilizzo delle palestre comunali – le cui modifiche sono state curate dalla consigliera comunale Ethel Moreno e dall’assessore allo Sport Giuseppe Faraldi – , riguarda la possibilità per tutte le scuole cittadine di opzionare delle ore presso l’impianto sportivo del mercato dei fiori, a patto che le stesse siano ricomprese nell’orario di lezione degli istituti. Ancora, per agevolare la nascita di nuove associazioni e società sportive, la giunta ha introdotto una sorta di graduatoria per priorità di assegnazione: a) le associazioni che praticano sport non ancora presenti sul territorio comunale; b) quelle per le quali la palestra è l’unico luogo possibile per praticare l’attività sportiva; c) che svolgono campionati di importanza nazionale e/o regionale; d) numero di iscritti; e) associazioni che collaborano con l’ammistrazione.

Per chiudere, significative sono le possibilità concesse dall’amministrazione civica in termini di autonomia gestionale. Le società e associazioni sportive ora potranno effettuare piccoli interventi manutentivi sugli impianti senza dover attendere il via libera del Comune. Palazzo Bellevue andrà a riconoscere a cose fatte le spese a chi le ha sostenute ed anticipate. Infine, se le associazioni troveranno un accordo tra loro, sarà possibile interscambiare le ore prenotate senza passare per il tramite dell’ente pubblico.

Le associazioni sportive cittadine hanno ripreso le attività a pieno regime quest’anno, dopo un periodo di apri e chiudi dettato dall’ultima ondata del Covid e l’anno orribile delle chiusure forzateseguite allo scoppio della pandemia. Ora si trovano a fare i conti con iscrizioni ridotte, il problema degli sportivi non vaccinati e gli aumenti dei costi di sanificazione che si sommano alla cronica carenza di contributi.