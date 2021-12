Sanremo, calzature firmate per bambini. Apre in via Palazzo “Il Fiocco”

Sanremo. Verrà inaugurato questo pomeriggio alle 15, in via Palazzo 65, Il Fiocco, negozio di calzature firmate per bambini, con vestibilità dal 25 al 39, sia per maschio che per femmina.

Tra i brand di punta che sarà possibile trovare nella nuova attività della Città dei Fiori ci sono Chiara Ferragni Collection, Liu Jo, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Richmond e molti altri ancora.

«L’idea è nata perché io ho una bambina di 4 anni e non riuscivo a trovare da nessuna parte delle scarpe firmate», racconta la titolare Simona Ferri.

Non solo calzature, Il Fiocco propone anche accessori, profumi e borsette brandizzate con i personaggi della Disney come Minnie e Paperina, appositamente realizzate per il negozio.

Il Fiocco è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 19,30, chiuso la domenica e il lunedì. Per informazioni chiamare il numero telefonico 0184 951983.