Sanremo, cade da cornicione mentre lavora: giovane operaio in prognosi riservata

Sanremo. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’operaio albanese, di 24 anni, rimasto gravemente ferito cadendo dal cornicione di una palazzina di via Marco Polo, al confine tra Bussana di Sanremo e Arma di Taggia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. Il giovane ha compiuto un volo di circa dieci metri, procurandosi un politrauma. Vista la gravità delle ferite riportate dall’operaio, la centrale operativa del 118 ha predisposto il trasporto in elicottero all’ospedale del savonese.

Oltre al personale sanitario, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sanremo e gli ispettori dell’ufficio infortunistica dell’Asl. Accertamenti sono in corso per verificare il rispetto della normativa di sicurezza all’interno del cantiere.