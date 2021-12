Sanremo, aumenta il costo di utilizzo delle palestre comunali

Sanremo. Aumenta sensibilmente il costo di utilizzo delle palestre comunali. Le strutture vengono regolarmente utilizzate da soggetti quali Ss (società sportive) ed Asd (associazioni sportive dilettantistiche) e si trovano a Villa Ormond, Villa Citera e in via Panizzi. C’è poi anche la palestra del Solaro (ubicata presso il campo ippico), quella della scuola media Dante Alighieri e le palestre allestite presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di valle Armea.

Chi si servirà della palestra dovrà ora pagare 4 euro all’ora dopo le prime 10 ore di utilizzo mensile (prima erano 3 euro). Le scuole potranno usufruire gli spazi delle palestre comunali durante l’orario scolastico mattutino ed in particolare quelle del plesso scolastico di via Quinto Mansuino – Mercato dei Fiori di valle Armea. La stagione sportiva sarà poi divisa in due distinti periodi: 1 settembre – 31 dicembre e 1 gennaio – 30 giugno dell’anno successivo rispetto al primo periodo.