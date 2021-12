Sanremo, Armando Caligaris del Genoa relatore d’eccezione al corso di aggiornamento B31

Sanremo. Grande opportunità per i tecnici imperiesi creata dall’AIAC di Imperia che presso le strutture di Pian di Poma e Club House Sanremo Rugby, dalle 15.30 alle 20.30, ha organizzato il corso di aggiornamento B31. La lezione in campo sarà “La metodologia dell’allenamento fisico nei giovani“. Relatore d’eccezione sarà il responsabile dell’Area Motoria della Cantera Rossoblu Armando Caligaris, laureato in Scienze Motorie, è preparatore atletico professionista FIGC e FIP e psicomotricista funzionale.

Armando ha iniziato il suo percorso nelle Scienze Motorie per passione, frequentando numerosi campi da tennis, per poi trasferire la sua passione nella parte più attiva dello sport investendo in un proprio percorso di formazione, in modo tale da poter essere di aiuto alle nuove generazioni. Oggi Armando ha pubblicato libri di grande successo, come “Metodo Griglia Innovazione nell’Educazione Fisica” per cui presenta con ATS anche il corso di formazione. Relatore di corsi Uefa (Metologia), come detto prima da oltre 10 anni ricopre il ruolo di responsabile dell’area

motoria nella Cantera del Grifone. Continua il lavoro della sezione di Imperia con l’intento di aggiornare i propri allenatori.

«Puntiamo molto sulla formazione dei nostri allenatori e non abbiamo timore a proporre anche argomenti specifici – spiega Vincenzo Stragapede – avere la possibilità di ascoltare e vedere sul campo un mostro sacro della metodologia come Caligaris per noi è motivo di orgoglio. Ringraziamo il Genoa Cfc per avercelo concesso, la Sanremese Calcio e il Sanremo Rugby per la disponibilità nel concederci le strutture utili all’organizzazione dell’evento».