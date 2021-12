Sanremo. Mobilitazione di soccorsi in via Duca d’Aosta per un 80enne caduto in campagna. L’anziano è stato raggiunto dal personale sanitario e dall’equipaggio di un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo. Viste le gravi ferite riportate nella caduta, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga e atterrato alla piazzola di Capo Verde. L’uomo è stato poi trasbordato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.