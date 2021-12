Sanremo. Altra mattinata in coda per chi si reca al Palafiori per effettuare il tampone con il sistema drive trough. Nonostante l’ordinanza viabilistica emanata alcuni giorni fa, che prevede la chiusura al traffico di via Pallavicino e dedica una corsia (quella di destra) di corso Garibaldi a chi deve effettuare il test del covid, i veicoli dei “tamponanti” oggi erano incolonnati a partire da via Volta.

leggi anche Il provvedimento Traffico in tilt nel centro di Sanremo per i tamponi drive trough, un’ordinanza cambia la viabilità

Gli agenti della polizia municipale, presenti apposta per mettere ordine nel caos di mezzi a quattro ruote, hanno avuto un bel da fare per cercare di regolare un lusso costante di auto, tutte dirette al drive trough.

guarda tutte le foto 4



Code per i tamponi a Sanremo

Con l’avvicinarsi del 6 dicembre e l’introduzione del “super green pass” sembra comunque che molti siano restii a farsi vaccinare e preferiscano ancora il test, che dal giorno suddetto diventerà giornaliero.