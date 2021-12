Sanremo, al via la "Nobel Week" nel segno del grande scienziato svedese - Riviera24

Sanremo. Dall’8 al 13 dicembre la città di Sanremo celebrerà uno dei suoi più illustri ospiti del passato e lo farà con una serie di incontri, tavole rotonde, dibattiti, cultura, teatro e gastronomia, nel segno del grande Alfred Nobel.

La “Nobel Week Sanremo”, sarà una settimana di eventi in nome dello scienziato svedese famoso per le sue scoperte e per aver devoluto il suo patrimonio nel conferimento dei Premi Nobel per l’innovazione nella Fisica, Chimica, Letteratura, Pace e Medicina. Una sei giorni di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno congressi e meeting legati ai Premi Nobel, con la presenza di importanti nomi del mondo istituzionale, scientifico e culturale.

Un evento di respiro internazionale messo in campo dalla neonata associazione culturale “Alfred Nobel International Association Sanremo” che per voce del suo direttore Enrico Oliva ha evidenziato che «sarà tanta la carne al fuoco, si spazierà da argomenti legati alla salute, alle fake news, a importanti riconoscimenti ad insigni personaggi della cultura nazionale come Dacia Maraini che sarà insignita del premio “Villa Nobel Sanremo”.

Ovviamente – prosegue Oliva – non mancherà la visione via streaming da Stoccolma per la consegna dei premi Nobel, in modo da poterla seguire direttamente da Villa Nobel nel rispetto della normativa anti-Covid. In ultimo – conclude Oliva – per l’organizzazione dell’evento ritengo fondamentale il contributo di Prime Quality e del suo CEO Gian Maria Leto, concessionario di Villa Nobel».

Per informazioni sul programma degli eventi e per partecipare, basta visionare il sito internet www.villanobel.it, inviare una e-mail all’indirizzo nw@villanobel.it o contattare i numeri di telefono 0184 501017 e 388 8895908.

